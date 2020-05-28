بن راشد يحتفي بتفوق "ابنته" بطريقته (صورة)

احتفى حاكم دبي ،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتخرج الطالبة الإماراتية المتفوقة، فاطمة النعيمي، من جامعة نيويورك في أبو ظبي.

وكرم بن راشد أمس الأربعاء النعيمي لفوزها بالمركز الأول على مستوى الدولة في مسابقة تحدي القراءة، ونشر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة وهو يقبلها على رأسها لحظة فوزها، وصورة أخرى وهي ترتدي زي التخرج من الجامعة.

وعلق الشيخ: "مبروك لابنتي فاطمة النعيمي.. الوطن يُزهر بكم.. الوطن ينمو بالقراءة.. الوطن يعلو بالعلم".

قبلة على رأس ابنتي في ٢٠١٦ لأنها حازت المركز الأول على مستوى الدولة في تحدي القراءة .. تخرجت أمس من جامعة نيويورك بأبوظبي بتفوق .. مبروك لابنتي فاطمة النعيمي.. الوطن يُزهر بكم .. الوطن ينمو بالقراءة ..الوطن يعلو بالعلم .. pic.twitter.com/Y52AUgH3EI — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 28, 2020

المصدر: RT