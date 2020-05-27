السودان.. إصابة 4 من كبار مساعدي البشير بكورونا في السجن

كشفت مصادر إعلامية سودانية اليوم الأربعاء، نقلا عن أسر المعتقلين من رموز النظام السابق، عن إصابة 4 منهم بفيروس كورونا داخل سجن "كوبر".

وأكدت المصادر، أن "وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول تأكدت إصابته بالفيروس، وهو بذلك يكون رابع حالة بين معتقلي النظام منذ ظهور جائحة كورونا، يعلن عن إصابتها، عقب الإعلان عن إصابة 3 من كبار مساعدي الرئيس المعزول عمر البشير".

وأضافت: "الحلات الثلاث الأولى التي أعلن عنها كانت لأحمد هارون، وعبدالرحيم محمد حسين، وعلي عثمان طه".

وأشارت المصادر، إلى نقل طه إلى المستشفى في وقت متأخر من فجر الاثنين.

وتابعت، أن "وفدا طبيا من وزارة الصحة زار المعتقلين، وأبلغهم بأنهم خاطبوا النيابة بأن الوضع الصحي للمحتجزين غير ملائم في ظل ظروف كورونا"، مشيرة إلى أن الوفد الطبي أوصى بنقلهم على الفور وحجرهم في أماكن مهيأة، إلا أن النيابة العامة رفضت ووجهت بنقل من تظهر عليهم أعراض العدوى ويؤكد حالته الفحص الطبي.

وأكدت المصادر وجود 7 حالات اشتباه بين المعتقلين نتيجة للمخالطة أبرزهم حسبو محمد عبد الرحمن، الفاتح عز الدين، محمد حاتم سليمان، نور الدايم إبراهيم وعبد الباسط حمزة.

المصدر: "الراكوبة"