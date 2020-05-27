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العراق.. إعادة 154 مواطنا كانوا عالقين في موسكو

أخبار العالم العربي

العراق.. إعادة 154 مواطنا كانوا عالقين في موسكو
Reuters Thaier Al-Sudani
مطار بغداد الدولي - أرشيف
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء، عن وصول 154 مواطنا عراقيا إلى البلاد قادمين من روسيا، حيث علقوا جراء قيود الإغلاق وقيود كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان صحفي، إن "سفارة جمهورية العراق لدى موسكو سيرت رحلة استثنائيّة على متنها 154 مواطنا عراقيا، علقوا في روسيا بسبب إجراءات الحظر الوقائي الشامل للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد".

وقبل يومين، دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إلى التحرك العاجل لاستكمال إعادة العراقيين العالقين في سفارات العراق بالخارج.

المصدر: RT

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