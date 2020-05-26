العراق يخصص رحلة استثنائية لنقل جثامين متوفين وإجلاء مواطنين من الهند

أعلن وزير النقل العراقي ناصر حسين الشبلي اليوم الثلاثاء، تخصيص رحلة استثنائية إلى الهند لإجلاء العراقيين العالقين في الهند، ونقل جثامين العراقيين المتوفين بكورونا هناك.

وقال الشبلي في بيان صحفي: "تم تخصيص الرحلة الاستثنائية المرقمة AI445، يوم الأحد المقبل والتي ستنفذها إحدى طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إلى دلهي في الهند، لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين هناك بسبب الظروف العصيبة التي يتعرضون لها جراء تفشي كورونا".

وأضاف، أن "هذه الرحلة ستتضمن أيضا، نقل جثامين المواطنين الذين توفاهم الأجل خلال فترة العلاج في المستشفيات الهندية، والتكفل بإكمال كافة الإجراءات لتسهيل عملية نقلهم إلى الوطن مجانا عن طريق المكتب الرسمي للناقل الوطني في الهند".

ودعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي أمس الاثنين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى العمل على استكمال إعادة العالقين في السفارات العراقية بالخارج، وفي الهند خصوصا.

المصدر: RT