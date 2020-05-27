 
مباشر

سوريا.. مقتل جندي تركي وجرح آخرين على طريق M4

أخبار العالم العربي

سوريا.. مقتل جندي تركي وجرح آخرين على طريق M4
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nyzj

قتل جندي تركي يوم الأربعاء، جراء انفجار قرب الطريق الدولي المعروف باسم M4 في ريف ‎محافظة إدلب السورية.

إقرأ المزيد
"رويترز": انفجار قنبلة على طريق إم 4 السريع في إدلب لدى مرور قافلة تركية

وذكرت مصادر في المنطقة لـ RT أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابات بين أفراد الجيش التركي وأفراد من "فيلق الشام" كانوا يرافقون الدورية التركية.

ورجحت المصادر أن يكون مستودعا مخفيا للذخيرة انفجر تزامنا مع مرور الدوريات التركية.

وأشارت إلى أن سبب الإصابات يعود لتطاير المقذوفات والشظايا، علما أن الانفجار وقع بالقرب من قرية الغسانية.

هذا، وقد تحدثت بعض التنسيقيات الموالية للفصائل المدعومة من تركيا أن الانفجار "حدث في مستودع ذخيرة يتبع للحزب الاسلامي التركستاني".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا