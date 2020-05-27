سوريا.. مقتل جندي تركي وجرح آخرين على طريق M4

قتل جندي تركي يوم الأربعاء، جراء انفجار قرب الطريق الدولي المعروف باسم M4 في ريف ‎محافظة إدلب السورية.

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وذكرت مصادر في المنطقة لـ RT أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابات بين أفراد الجيش التركي وأفراد من "فيلق الشام" كانوا يرافقون الدورية التركية.

ورجحت المصادر أن يكون مستودعا مخفيا للذخيرة انفجر تزامنا مع مرور الدوريات التركية.

وأشارت إلى أن سبب الإصابات يعود لتطاير المقذوفات والشظايا، علما أن الانفجار وقع بالقرب من قرية الغسانية.

هذا، وقد تحدثت بعض التنسيقيات الموالية للفصائل المدعومة من تركيا أن الانفجار "حدث في مستودع ذخيرة يتبع للحزب الاسلامي التركستاني".

المصدر: RT