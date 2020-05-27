"رويترز": انفجار قنبلة على طريق إم 4 السريع في إدلب لدى مرور قافلة تركية

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن قنبلة انفجرت على طريق إم 4 السريع في إدلب السورية لدى مرور قافلة تركية، مشيرة إلى أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا.

وقالت وكالة أنباء "ديميرورين" التركية إن قنبلة مزروعة على الطريق انفجرت في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، مع مرور قافلة عسكرية تركية.

وأضافت أن جنودا أصيبوا في الانفجار على الطريق السريع M4 وأن بعضهم في حالة حرجة.

من جهته، قال موقع "المرصد السوري" إن دوي انفجار عنيف سمع في محيط طريق حلب – اللاذقية الدولي، من جهة منطقة الغسانية بريف جسر الشغور، ناجم عن استهداف آليات تابعة للقوات التركية ترافقها آليات تابعة للفصائل، بعبوات ناسفة.

وأشار المرصد السوري إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة مجند وضابط من القوات التركية، أحدهما جراحه خطيرة.

وأوضح أنه جرى نقلهما بحوامات تركية إلى المشافي التركية في منطقة الريحانية ضمن لواء اسكندرون.

المصدر: وكالات