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مدينة عراقية تفرض غرامة ضخمة على من يخالف قرار حظر التجوال - صورة

أخبار العالم العربي

مدينة عراقية تفرض غرامة ضخمة على من يخالف قرار حظر التجوال - صورة
Reuters THAIER AL-SUDANI
الإجراءات الوقائية في العراق - أرشيف
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قررت خلية الأزمة في قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق، فرض غرامة مالية قدرها (400) دولار أمريكي على كل من يخالف قرار حظر التجوال.

وأظهرت وثيقة منسوبة لخلية الأزمة، قرارها بفرض غرامة نصف مليون دينار عراقي (400 دولار أمريكي) على كل من يخالف قرار حظر التجوال.

ويأتي القرار بعض ظهور عدد من الإصابات في المحافظة، التي أغلقت اليوم الأربعاء، طريقا يربط بين مدينتي تكريت وسامراء بالعوارض والجدران الأسمنتية المسلحة بالحديد.

مدينة عراقية تفرض غرامة ضخمة على من يخالف قرار حظر التجوال - صورةنص قرار خلية الأزمة

المصدر: RT

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