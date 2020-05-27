مدينة عراقية تفرض غرامة ضخمة على من يخالف قرار حظر التجوال - صورة

قررت خلية الأزمة في قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق، فرض غرامة مالية قدرها (400) دولار أمريكي على كل من يخالف قرار حظر التجوال.

وأظهرت وثيقة منسوبة لخلية الأزمة، قرارها بفرض غرامة نصف مليون دينار عراقي (400 دولار أمريكي) على كل من يخالف قرار حظر التجوال.

ويأتي القرار بعض ظهور عدد من الإصابات في المحافظة، التي أغلقت اليوم الأربعاء، طريقا يربط بين مدينتي تكريت وسامراء بالعوارض والجدران الأسمنتية المسلحة بالحديد.

المصدر: RT