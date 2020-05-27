قطع طريق بين مدينتين عراقيتين بالكتل الكونكريتية بسبب كورونا

قطعت السلطات الأمنية في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق، اليوم الأربعاء، الطريق بين مدينتي تكريت وسامراء بالكتل الكونكريتية بسبب فيروس كورونا.

وذكر بيان لقيادة عمليات صلاح الدين، أنها "قطعت الطريق الرابط بين مدينة تكريت وقضاء سامراء بالكتل الكونكريتية في الحدود الإدارية للقضاء بناحية دجلة، جنوبي المحافظة".

وأضاف أن "الهدف من ذلك منع دخول أي شخص إلى محافظة صلاح الدين باتجاه بغداد ومنع وصول أي شخص إلى المحافظة قادما من بغداد في السيطرة المركزية لمدخل المحافظة الجنوبي في سيطرة العبايجي".

المصدر: RT