 
مباشر

السعودية تمدد التأشيرات السياحية مجانا للعالقين في المملكة

أخبار العالم العربي

السعودية تمدد التأشيرات السياحية مجانا للعالقين في المملكة
Reuters Chris Donovan
المطارات في السعودية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nyrm

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، عن تمديد التأشيرات السياحية تلقائيا ولمدة 3 أشهر دون مقابل مالي للسياح الموجودين داخل المملكة.

وأشار بيان للمديرية، إلى أن "القرار يشمل من انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا".

وأوضحت الجوازات، أن "الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية".

وأكدت على أن "تمديد صلاحية التأشيرات للسياح تم إلكترونيا من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني".

المصدر: "عكاظ"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا