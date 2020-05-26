السعودية تمدد التأشيرات السياحية مجانا للعالقين في المملكة

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، عن تمديد التأشيرات السياحية تلقائيا ولمدة 3 أشهر دون مقابل مالي للسياح الموجودين داخل المملكة.

وأشار بيان للمديرية، إلى أن "القرار يشمل من انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا".

وأوضحت الجوازات، أن "الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية".

وأكدت على أن "تمديد صلاحية التأشيرات للسياح تم إلكترونيا من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني".

المصدر: "عكاظ"