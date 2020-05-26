الإمارات.. إنقاذ 8 أشخاص في وادي الحلو والبحث مستمر عن 3 آخرين - فيديو

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية في الإمارات الثلاثاء، من إنقاذ 8 مواطنين بينهم سيدة في حالة حرجة تم نقلها إلى المستشفى، بعد أن جرفت السيول سياراتهم بوادي الحلو.

وأشارت الشرطة في بيان لها، إلى أن "عمليات البحث ما زالت جارية عن ثلاثة آخرين مفقودين".

وأضاف: "وصلتنا 3 بلاغات في أوقات مختلفة، أفاد الأول بانجراف سيارة بها 3 شباب أثناء دخولهم الوادي بالرغم من قيام الشرطة بإغلاق الطريق حماية للأرواح والممتلكات، وتمكنت فرق الاختصاص من العثور على أحد الشباب الثلاثة بينما البحث مستمر عن الشابين الآخرين".

بفضل الله و جهود الدفاع المدني و الجهات المعنية تم انقاذ الشباب الذين جرفهم #وادي_الحلو في طريق مدينة #كلباء في المنطقة الشرقية من #الامارات اليوم ⚠️🇦🇪

26-5-2020#طقس_العالمpic.twitter.com/zajya0Qv9L — #طقس_العالم (@Arab_Storms) May 26, 2020

وتابع: "وردنا بلاغ ثان، يفيد بانجراف سيارة لعائلة مواطنة مكونة من أب وثلاثة أبناء (بنت وولدان)، حيث تم العثور على أحد الأبناء وهو بصحة جيدة، وعثر على الأب بعد عمليات بحث مضنية ونقل للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وما زالت عمليات الإنقاذ جارية للعثور الى الابن الثاني، بينما تم العثور على البنت وقد فارقت الحياة".

وأشار بيان الشرطة، إلى إنقاذ عائلة مواطنة مكونة من خمسة أشخاص أب وأم وثلاثة من الأبناء، بعدما جرفت مياه الوادي سيارتهم.

ودعت الشرطة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات والإرشادات بعدم ارتياد الأودية ومناطق جريان السيول بعد هطول الأمطار.

الحذر بارك الله فيكم من الامطار خلال الفترات الانتقالية حيث أفادت شرطة الشارقة بالامارات بأن وادي الحلو جرف مركبتين مساء الثلاثاء في داخلهما ستة أشخاص ، وجرى إنقاذ ثلاثة منهم بواسطة الطائرات العمودية وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى بينما ما زال البحث جارياً عن الثلاثة المفقودين pic.twitter.com/w1hcljbr1V — عبدالعزيز الشحي (@Abdulaziz_hasn) May 26, 2020

المصدر: "وكالات إماراتية"