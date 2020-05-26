الأردن.. تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 718 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن "الحالات السبع الجديدة توزعت على النحو الآتي: 3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر حدود العمري، و3 حالات لمخالطي سائق شاحنة من منطقة القويسمة بعمان، وحالة لمخالط أحد المصابين في محافظة جرش".

وأضافت، "سجلت أيضا 9 حالات شفاء، هي 3 حالات في مستشفى الأمير حمزة، و4 في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، وحالتان في مستشفى الملكة علياء".

وأكدت الوزارة إجراء 2783 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 167892 فحصا.

ودعت الصحة الأردنية، أصحاب العمل والشركات إلى حث العاملين لديهم على تحميل تطبيق الأمان، كجزء من إجراءات العودة إلى العمل، وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم، والحيلولة دون مخالطتهم للمصابين.

المصدر: "بترا الأردنية"