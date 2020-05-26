جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يكشف لـRT حيثيات مقتل معاون زعيم "داعش"

كشف جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم الثلاثاء حيثيات مقتل معاون زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح نعمان لـRT، إن "الإرهابي معتز الجبوري معاون زعيم تنظيم داعش، قتل بضربة جوية قبل أسبوع في مدينة دير الزور السورية".

وأضاف، أن "اليوم تم تأكيد هوية الجبوري بعد أسبوع من التدقيق في الأمر".

وقبل ساعات، أعلنت السلطات العراقية مقتل "والي العراق" المدعو معتز نومان الجبوري، الذي يشغل منصب "والي العراق" ومعاون زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: RT