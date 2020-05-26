السلطات العراقية تعلن مقتل والي العراق ومعاون زعيم تنظيم "داعش" (صورة)

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل "والي العراق" المدعو معتز نومان الجبوري الذي يشغل منصب "والي العراق" ومعاون زعيم تنظيم "داعش".

وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق العميد يحيى رسول في بيان صحفي "مقتل معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري المكنى (حجي تيسير)".

وأضاف أن "الجبوري يشغل منصب ما يسمى والي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش الارهابي لشؤون الولايات كافة ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الارهابية الخارجية".

من جهته قال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان صحفي "بعد المعلومات التي قدمها الجهاز والتي ادت الى مقتل الارهابي المجرم ابو بكر البغدادي الى ما قام به ابطالنا من جهد في متابعة واعتقال المجرم الارهابي عبد الناصر قرداش نعلن لشعبنا العظيم اليوم عن مقتل الارهابي معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري".

وأضاف أن "العملية جاءت بعد متابعة لفترة ليست بالقصيرة لتحركات هذا الارهابي الخطير وتنقله الدائم داخل وخارج العراق حيث تم استهدافه بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي في منطقة دير الزور السورية وفق معلومات استخبارية دقيقة من قبل جهاز مكافحة الارهاب علما ان المجرم المقبور لديه اكثر من جواز سفر وهوية للتنقل ولا يستخدم الهاتف نهائيا خوفا من الملاحقة".

المصدر: RT

RT