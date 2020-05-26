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ليبيا.. صفر في الإصابات والوفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أخبار العالم العربي

ليبيا.. صفر في الإصابات والوفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
Reuters
الإجراءات الوقائية في ليبيا - أرشيف
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا الاثنين، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضح المركز أن المختبر التابع لوزارة الصحة تسلم 123 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وأن نتائج الفحص أتت كلها سالبة، مؤكدة خلو جميع الذين تم أخذ العينات منهم من الفيروس.

وأشار إلى أن مجموع من تم فحصهم في مختبرات طرابلس وصل إلى 4 آلاف و527 عينة.

وسجلت وزارة الصحة في طرابلس ومحيطها 75 حالة إصابة بكورونا منها 32 حالة حرجة، فيما تماثل 40 شخصا للشفاء عقب تلقيهم العلاج اللازم، وأكدت أن عدد الوفيات ظل مستقرا عند 3 حالات.

المصدر: المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا

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