ليبيا تسجل إصابة جديدة بكورونا وارتفاع حصيلة المصابين إلى 72 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيل حالة مصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 72.

وأوضح المركز في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن الإصابة الجديدة تعود لمواطن عاد من تركيا في 9 مايو الجاري، مؤكدا أن فرق الرصد والاستجابة السريعة تقوم بتتبع المخالطين للمصاب وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن المركز عن شفاء 3 أشخاص، مضيفا أنه بين الإصابات الإجمالية الـ72، 31 حالة نشطة، و38 حالة تعاف، و3 وفيات.

وسبق أن سجل المركز إصابتين جديدتين أمس الخميس، وإصابة واحدة الأربعاء، و3 إصابات الثلاثاء، بينما استقر عدد الوفيات عند 3.

المصدر: RT