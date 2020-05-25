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العراق.. وفاة أربعة عناصر أمن بفيروس كورونا

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العراق.. وفاة أربعة عناصر أمن بفيروس كورونا
Reuters KHALID AL-MOUSILY
الإجراءات الوقائية في العراق - أرشيف
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أعلنت مديرية حماية المنشآت والشخصيات في العراق اليوم الاثنين، وفاة أربعة من عناصرها بفيروس كورونا.

وذكرت في بيان صحفي: "ننعى كوكبة من أبطالنا الذين ضحوا بأنفسهم في خدمة أبناء شعبنا، حيث أنهم كانوا يعملون في قوة حماية المستشفيات، وتعرضوا إلى انتقال عدوى وباء كورونا، ووافتهم المنية".

وأضافت: "ندعو إلى الباري عز وجل أن يرحمهم برحمته الواسعة ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".

العراق.. وفاة أربعة عناصر أمن بفيروس كوروناالنعي الذي نشرته مديرية حماية المنشآت والشخصيات في العراق

المصدر: RT

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