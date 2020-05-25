العراق.. وفاة أربعة عناصر أمن بفيروس كورونا

أعلنت مديرية حماية المنشآت والشخصيات في العراق اليوم الاثنين، وفاة أربعة من عناصرها بفيروس كورونا.

وذكرت في بيان صحفي: "ننعى كوكبة من أبطالنا الذين ضحوا بأنفسهم في خدمة أبناء شعبنا، حيث أنهم كانوا يعملون في قوة حماية المستشفيات، وتعرضوا إلى انتقال عدوى وباء كورونا، ووافتهم المنية".

وأضافت: "ندعو إلى الباري عز وجل أن يرحمهم برحمته الواسعة ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".

المصدر: RT