العراق.. محافظة نينوى تفرض الحظر الشامل بعد إصابة 22 شخصا بكورونا

أعلنت خلية الأزمة في محافظة نينوى شمالي العراق اليوم الاثنين، فرض حظر شامل للتجول في المحافظة إثر تسجيل إصابات جديدة بكورونا.

وذكر بيان لمكتب محافظ نينوى ورئيس خلية الأزمة نجم الجبوري: "تقرر فرض حظر التجول الشامل بدءا من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين".

وفي وقت سابق، قالت دائرة صحة نينوى إن "22 إصابة جديدة ظهرت في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبذلك تكون نينوى المحافظة العراقية الثالثة بعد الديوانية وواسط التي تفرض حظرا شاملا في البلاد.

المصدر: RT