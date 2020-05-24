وزير الصحة الأردني: قدراتنا الصحية زادت بنسبة 30%

أكد وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن قدرات النظام الصحي في المملكة زادت بنسبة بلغت نحو 30%، خلال جائحة كورونا.

وقال جابر، إن "معنوية الكوادر الصحية مرتفعة" وأن "قرار الحظر خلال فترة العيد مؤلم"، مضيفا أنه "سنعود أقوى، وسنعود إلى أعمالنا، وسيتم فتح الاقتصاد بالكامل بشكل تدريجي".

وأعلنت السلطات الصحية الأحد، تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد لدى سائقي شاحنات قادمين عبر مركز حدود العمري، منهم 3 أردنيين وآخر من جنسية عربية.

وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة 708 حالات.

المصدر: "وكالات أردنية"