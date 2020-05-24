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انتشار أمني في مكة المكرمة في أول أيام عيد الفطر بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

انتشار أمني في مكة المكرمة في أول أيام عيد الفطر بسبب كورونا
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انتشار عناصر الأمن السعودي تطبيقا لقرار منع التجوال الشامل
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أكد الأمن السعودي اليوم الأحد، مواصلة عناصره انتشارهم في أول أيام عيد الفطر السعيد في ميادين وشوارع وضواحي مكة المكرمة، وحول المسجد الحرام ومنافذ الخروج والدخول من وإلى المدينة.

وأشار الأمن إلى أن العملية تأتي ضمن نطاق تطبيق أمر منع التجول الكامل، حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين.

وأضاف، أن رجال الأمن حرصوا على تسهيل الحركة المرورية من أجل تمكين وصول البضائع والخدمات والمستلزمات التي يحتاج إليها السكان، من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية المتطورة في ظل الالتزام التام من قبل الجميع بمنع التجول.

وخلت الشوارع والميادين في مكة المكرمة من السيارات والمارة عدا الجهات المستثناة.

وأعلنت الجهات الأمنية في السعودية الجمعة الماضي، تطبيق قرار منع التجول الشامل في مدن ومناطق المملكة حتى يوم الأربعاء المقبل.

المصدر: "سبق"

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