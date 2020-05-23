ليبيا.. رئيس البرلمان يدعو إلى سحب الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني

دعا رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إلى سحب الاعتراف الدولي بالمجلس الرئاسي وإعادة تشكيله وتشكيل حكومة وطنية "يمارس عليها المجلس عمله من مدينة ليبية حتى تطهير العاصمة طرابلس".

وأضاف "أن النجاح في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وطنية، سيمكن من توفير الميزانيات ودعم جهود المؤسسة العسكرية للحفاظ على سيادة الدولة".

وشدد على أن النجاح "في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وطنية سيمكننا من توفير الميزانيات للصرف على احتياجات المواطنين وتيسير سبل الحياة الكريمة ودعم جهود وتطوير المؤسسة العسكرية للحفاظ على سيادة الدولة.. حتى تطهير العاصمة وتأمينها من الجماعات الإرهابية وكذلك التوزيع العادل لإرادات النفط والغاز‬".

وشدد صالح على ‫مطالبة جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي "بتحمل مسؤولياتهم تجاه العدوان على بلادنا".

المصدر: RT