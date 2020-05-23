السيستاني يعلن الأحد متمما لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر

أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني اليوم السبت، عدم ثبوت رؤية الهلال، وبذلك يكون يوم غد الأحد متمما لشهر رمضان.

وذكر المكتب في بيان صحفي: "تم التحري عن هلال شهر شوال بعد غروب الشمس من اليوم السبت 29 رمضان المبارك عام 1441، ولم تثبت رؤية الهلال بالعين المجردة في العراق والمناطق المجاورة له، وإن كان من المتوقع أن يرى في الليلة القادمة مرتفعا وواضحا جدا، ولكن لا دلالة في ذلك على أنه سيكون لليلتين".

وأضاف، أن "فتوى سماحة السيستاني هي أن أول الشهر في كل منطقة يتبع إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة في تلك المنطقة أو حواليها، ولا يثبت بالتمكن من رؤيته بالأدوات المقربة أو في مناطق أخرى من العالم".

وتابع: "لذا فإن يوم غد الأحد يكون مكملا لعدة شهر رمضان المبارك، وسيكون يوم الاثنين هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد".

المصدر: RT