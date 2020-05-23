هل ستقضي سما المصري فترة العيد وراء القضبان (صورة)

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس، تأجيل محاكمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها "سما المصري" في اتهامها بـ "خدش الحياء العام" إداريا.

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وكان النائب العام أمر بحبس "سما المصري" لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمدة خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات ما يعني أنها ستقضي فترة عيد الفطر وراء القضبان.

القبض على سما المصري

بتهمة نشر صور وفيديوهات على حسابها

على الفيسبوك تثير الغرائز pic.twitter.com/Hox556xtyR — بـيـج الـرافـديـن 🇮🇶 (@alrafedain_) May 17, 2020

المصدر: موقع "المصري اليوم"