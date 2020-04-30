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مصر.. نشر فيديو "فاضح" تسبب في القبض على سما المصري وإعلان شكل التهم الموجهة

مجتمع

مصر.. نشر فيديو
سما المصري
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قالت وسائل الإعلام المصرية إن الفنانة سما المصري، تواجه العديد من الاتهامات التي وجهتها إليها النيابة العامة، خلال التحقيقات التي أجريت معها خلال الأسبوع الجاري، بسبب فيديو لها.

مصر.. نشر فيديو
youtube
صورة من الفيديو
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وأشارت وسائل الإعلام المصرية إلى أن التهم من بينها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في أغراض مخالفة للآداب العامة، ونشر أفعال فاضحة خادشة للحياء العام والاعتداء على قيم المجتمع المصري، وإنشاء عدة حسابات إلكترونية سرية لارتكاب أفعال مخلة، والتواصل مع متابعيها علي تطبيق loops وتوجيهها لهم بتصويرها بملابس خارجة.

وأوضحت وسائل الإعلام أن بين التهم التحريض على الفسق لزيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها، تصوير فيديوهات وصور خارجة بغرض نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، وتهمة الدعارة والإيحاءات الجنسية والترويج لها عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة.

مصر.. نشر فيديو
facebook
مقطع من الفيديو

يذكر أن النائب العام المصير قد أمر بحبس سما المصري أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.

المصدر: اليوم السابع

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