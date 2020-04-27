مصر.. فتاة مثيرة للجدل ترتدي الحجاب بعد القبض على "هرم مصر الرابع" وسما المصري (صورة)

توقفت اليوتيوبر المصرية الشهيرة والمثيرة للجدل مودة الأدهم عن نشر مقاطع فيديو مثيرة لها عبر صفحتها على "إنستغرام" وظهرت وهي ترتدي الحجاب.

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وتحولت صفحة مودة الأدهم من منشورات تستفز نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلى صفحة ممتلئة بالأذكار والأدعية وصور لها بالحجاب وابتعدت كل البعد عما كانت تنشره.

وقالت وسائل الإعلام المصرية، إن القبض على حنين حسام وسما المصري قد يكون هو السبب الذي دفع مودة إلى تحويل صفحتها الشخصية من محتوى لا معنى له إلى نشر الأذكار والأدعية وآيات قرآنية قد تفيد المتابعين وتذكرهم بالصلاة في شهر رمضان الكريم، ورأى البعض أن الأمر مؤقت حتى انتهاء شهر رمضان.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، قد ألقت القبض على حنين حسام، الطالبة بجامعة القاهرة، والشهيرة بـ"هرم مصر الرابع" لقيامها ببث فيديو للتحريض على "الفسق والفجور"، بالإضافة إلى القبض على الفنانة سما المصري بأمر من النائب العام، حيث يتم التحقيق معهما بقضايا تمس عادات وتقاليد المجتمع المصري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية