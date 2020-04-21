والد الفتاة "هرم مصر الرابع" يعلق على إلقاء القبض عليها بتهمة الفسق والفجور

علق حسام عبد الهادي والد حنين حسام، الفتاة المشهورة بـ"هرم مصر الرابع" على إلقاء القبض عليها بعد اتهماها بنشر الفسق والفجور.

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وقال إن ابنته بريئة من التهم المنسوبة إليها بالتحريض على الفسق والفجور، لافتا إلى أن الفيديوهات التي قامت ابنته بإعدادها "عادية، ولا تتعدى كونها فيديوهات شبابية كباقي الفيديوهات التي يقوم بنشرها الفتيات والشباب من جيلها والتي تأتي في إطار الهزار والمزاح".

وأضاف عبد الهادي: "ابنتي لم تقصد بأي شكل من الأشكال التحريض على الفسق والفجور"، مؤكدا بأن "عائلته من العائلات الملتزمة والمحافظة وتسكن في حي شعبي بمنطقة شبرا".

وأضاف والد حنين، أن "المعلومات التي تم تداولها البعض بأن ابنته تعيش بمفردها ولا تقيم معهم في المنزل، هي عارية تماما عن الصحة"، لافتا إلى أن "ابنته تعيش معه ووالدتها في المنزل منذ ولادتها".

وعبر والد حنين عن استيائه مما ينشر عنها و"الافتراء بأنه تم التحقيق معها ودخلت في نوبة بكاء أمام النيابة فهي ما زالت رهن التحقيقات التي لم تبدأ بعد حيث وصلت من الحجز إلى غرفة بالنيابة وفي انتظار التحقيق".

وطالب والد حنين، الشعب المصري بالتعاطف والتسامح مع ابنته كونها "ما زالت فتاه صغيرة في مقتبل العمر وينقصها من الخبرة الكثير ما يمكنها من التحدث في الفيديوهات بصيغة تجعلها لا تتعرض للمسائلة القانونية".

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الثلاثاء، قد ألقت القبض على، حنين حسام، الطالبة بجامعة القاهرة، والشهيرة بـ"هرم مصر الرابع" لقيامها ببث فيديو للتحريض على "الفسق والفجور".

المصدر: وسائل إعلام مصرية