عمال أجانب يتظاهرون في قطر مطالبين بأجورهم

تظاهر العشرات من العمال الأجانب في وقت متأخر من يوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة، احتجاجا على عدم حصولهم على أجورهم.

وأغلق المتظاهرون طريقا رئيسيا بمنطقة مشيرب بالعاصمة، وصفقوا ورددوا شعارات أمام أفراد الشرطة.

ونشرت وزارة العمل بيانا إثر الاحتجاجات قالت فيه إنها "تباشر بفتح تحقيق فوري لحادثة تجمهر عدد من العمالة الوافدة في منطقة مشيرب، نظرا للتأخر في دفع أجورهم".

الوزارة تباشر بفتح تحقيق فوري لحادثة تجمهر عدد من العمالة الوافدة في منطقة مشيرب، نظراً للتأخر في دفع أجورهم.

وتهيب الوزارة جميع أصحاب العمل والشركات بضرورة اتباع تعليمات الوزارة بشأن التزاماتهم القانونية خلال أزمة تفشي فايروس كورونا.



للتفاصيل:https://t.co/LrQzrs2pIe — وزارة التنمية والعمل (@ADLSAQa) May 23, 2020

وأضافت الوزارة أنها "تهيب بجميع أصحاب العمل والشركات ضرورة اتباع تعليمات الوزارة بشأن التزاماتهم القانونية خلال أزمة تفشي فيروس كورونا".

وتعتمد قطر على العمالة الأجنبية، ومعظمهم من الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا.

المصدر: وكالات