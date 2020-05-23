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عمال أجانب يتظاهرون في قطر مطالبين بأجورهم

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عمال أجانب يتظاهرون في قطر مطالبين بأجورهم
Reuters MD/AH/RC
عمال أجانب في قطر -أرشيف-
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تظاهر العشرات من العمال الأجانب في وقت متأخر من يوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة، احتجاجا على عدم حصولهم على أجورهم.

وأغلق المتظاهرون طريقا رئيسيا بمنطقة مشيرب بالعاصمة، وصفقوا ورددوا شعارات أمام أفراد الشرطة.

ونشرت وزارة العمل بيانا إثر الاحتجاجات قالت فيه إنها "تباشر بفتح تحقيق فوري لحادثة تجمهر عدد من العمالة الوافدة في منطقة مشيرب، نظرا للتأخر في دفع أجورهم".

وأضافت الوزارة أنها "تهيب بجميع أصحاب العمل والشركات ضرورة اتباع تعليمات الوزارة بشأن التزاماتهم القانونية خلال أزمة تفشي فيروس كورونا".

وتعتمد قطر على العمالة الأجنبية، ومعظمهم من الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا.

المصدر: وكالات

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