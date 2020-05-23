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مركز الفلك الدولي ينشر صورة تثبت أن غدا أول أيام عيد الفطر

أخبار العالم العربي

مركز الفلك الدولي ينشر صورة تثبت أن غدا أول أيام عيد الفطر
AFP GIUSEPPE CACACE
أحد مساجد الإمارات - أرشيف
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نشر مركز الفلك الدولي في الإمارات على حسابه في "تويتر"، صورة لهلال عيد الفطر السعيد، تم التقاطها نهار اليوم السبت، عند الساعة الثامنة صباحا في أبوظبي.

وأشار المركز إلى أن استطالة القمر بلغت 6.2 درجة، منوها بأن "هذه الصورة لا تعني أن رؤية الهلال يوم أمس الجمعة كانت ممكنة، ولا تعني أن اليوم هو يوم العيد، باعتبار أن موعد العيد يتحدد وفقا لما تعلنه الجهات الرسمية المعنية".

وأكد مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت عودة في بيان، أن "شهر رمضان لهذا العام سيكون ثلاثين يوما، وأن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك".

وأضاف، أن "رؤية الهلال الجمعة مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس وحدوث الاقتران بعد الغروب".

وأعلنت معظم الدول العربية والإسلامية أمس الجمعة عن عدم إمكانية رؤية الهلال، مشيرة إلى اعتبار السبت مكملا لشهر رمضان، على أن يكون الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

المصدر: "وكالات"

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