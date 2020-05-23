السعودية تحذر من تصاعد خطاب الكراهية ضد المسلمين في بعض مناطق العالم

أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، ضرورة حماية حقوق الإنسان وصونها خاصة في الظروف التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعرب المعلمي في كلمته خلال اجتماع عبر الإنترنيت لسفراء منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك، عن قلقه من تنامي ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، وتصاعد خطابات الكراهية ضد المسلمين في بعض مناطق العالم.

وأكد، أن "الوثيقة الختامية الصادرة عن قمة مكة المكرمة التاريخية وما تضمنته من مواقف تعزز ثقافة الحوار وتبرهن على تسامح الدين الإسلامي، وتعد تفويضا للمضي قدما لتسليط الضوء على محنة المسلمين في العالم".

وشدد على أن "مواقف المملكة تهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار بين الأديان، ورفض كل مظاهر العنف، وأنها تدعم مواقف الدول الإسلامية في إطار منظمة التعاون الإسلامي لرفض التمييز والعنصرية".

واستمع الحاضرون لكلمات سفراء دول فلسطين وإيرلندا وباكستان حول نفس القضية.

المصدر: "واس"