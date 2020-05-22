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خبير فلكي سعودي: عيد الفطر يوم الأحد

أخبار العالم العربي

خبير فلكي سعودي: عيد الفطر يوم الأحد
Reuters AJ/AA
صورة تعبيرية
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أكد الفلكي السعودي محمد بن ردة الثقفي، أن يوم غد السبت هو المتمم لشهر رمضان، ليكون الأحد أول أيام عيد الفطر.

ونقل موقع "سبق" عن الثقفي قوله: "حسب المعطيات والحسابات الفلكية لمنازل القمر فقد اتضح أن القمر يغرب قبل غروب الشمس في مرحلة المحاق مساء اليوم الجمعة، وسيتعذر ذلك لأنه لم تتم ولادة الهلال وتكون ولادته بعد الانتهاء من مرحلة الاقتران السطحي أو المركزي مع الشمس وذلك في الساعة 8:38 مساء حسب توقيت مكة المكرمة".

وأضاف: "بهذه المعطيات الفلكية، فإن غدا السبت هو المتمم لعدة شهر رمضان وفي مساء اليوم نفسه ستتضح رؤية الهلال بالعين المجردة أو الدرابيل والتلسكوبات بعد غروب الشمس، ويمكث في الأفق قرابة 43 دقيقة، ويكون يوم الأحد هو عيد الفطر المبارك".

المصدر: "سبق"

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