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تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا في غزة والإجمالي يرتفع إلى 49

قطر.. وفاة وأكثر من 1.5 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

أخبار العالم العربي

قطر.. وفاة وأكثر من 1.5 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم
Reuters
الدوحة
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أعلنت السلطات الصحية القطرية اليوم الخميس عن تسجيل أكثر من 1.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق.

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قطر.. وفاة ونحو 1.5 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم
قطر.. وفاة ونحو 1.5 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا رصد 1554 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 1491 إصابة يوم أمس).

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في قطر منذ بداية الجائحة إلى 38651، بما في ذلك 31346 حالة نشطة بينها 171 مريضا في العناية المركزة.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء 17 حالة وفاة.

وارتفع عدد المتعافين من كورونا في البلاد خلال آخر 24 ساعة بواقع 688 حالة شفاء جديدة وبلغ 7288 شخصا.

المصدر: RT

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