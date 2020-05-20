قطر.. وفاة ونحو 1.5 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية القطرية اليوم الأربعاء عن تسجيل وفاة وقرابة 1.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19" رصد 1491 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 1637 إصابة في اليوم السابق).

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/nrxxCqz8Ja — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) May 20, 2020

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في قطر، حسب بيانات الوزارة، إلى 37097، بما في ذلك 30481 حالة نشطة، ولا يزال 172 مريضا في العناية المركزة.

وبلغت حصيلة ضحايا العدوى في قطر 16 حالة وفاة.

وتماثل 966 مريضا للشفاء من كورونا في قطر خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 6600 شخصا.

المصدر: RT