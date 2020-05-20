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الصحة السعودية: تسجيل 10 وفيات و2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

قطر.. وفاة ونحو 1.5 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

أخبار العالم العربي

قطر.. وفاة ونحو 1.5 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم
Reuters Naseem Zeitoon
مشهد الدوحة
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أعلنت السلطات الصحية القطرية اليوم الأربعاء عن تسجيل وفاة وقرابة 1.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19" رصد 1491 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 1637 إصابة في اليوم السابق).

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في قطر، حسب بيانات الوزارة، إلى 37097، بما في ذلك 30481 حالة نشطة، ولا يزال 172 مريضا في العناية المركزة.

وبلغت حصيلة ضحايا العدوى في قطر 16 حالة وفاة.

وتماثل 966 مريضا للشفاء من كورونا في قطر خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 6600 شخصا.

المصدر: RT

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