مصر.. السيسي يرفض عرض فيديو عن هدم المباني

رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عرض فيديو غير لائق خلال هدم المباني المخالفة، بعدما طلب منه ذلك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

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وقال السيسي، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، "مش هنفرج المصريين على مخالفات بنهدها، مش مناسب أعرض حاجة زي كدة".

وذكر السيسي: "كل مدير أمن وكل المسؤولين ولو عايزين نعدل في تشريعاتنا نعدل مسؤول عن متابعة المخالفات، وما كان يحدث في 2011 لن يحدث تاني أبدا، إن حد يدخل وياخد ويبنى والكلام ده ميرضيش ربنا أبدا، يا ناس لا تضيعوا بلادكم بالشكل ده، ولكن المسؤول عن ده يتجاب".

وتابع: "المخالفات إذا لم تحاسب.. مش هنفضل طول عمرنا نجري وراها.. إذا كان عندنا 10 آلاف مخالفة يبقى لازم يكون هناك 10 آلاف شخص اتقبض عليهم".

المصدر: وسائل إعلام مصرية