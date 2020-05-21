لبنان.. تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا وتمديد التعبئة العامة حتى 7 يونيو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الخميس، عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في موجة جديدة من ارتفاع عدد الإصابات بعدما لامست الصفر منذ أكثر أسبوعين.

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وبناء على الإحصائية الجديدة اليوم، وبعد تسجيل أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا في لبنان خلال يوم واحد، قررت الحكومة اللبنانية في اجتماعها اليوم، تمديد حالة التعبئة العامة حتى 7 يونيو، بعدما أعلنت الأحد الماضي، بدء عملية إعادة فتح البلاد جزئيا.

وسجلت وزارة الصحة 63 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 7 إصابات يوم أمس الأربعاء، رفعت العدد التراكمي لمجمل الإصابات إلى 1024 إصابة، 36 حالة منها بين المقيمين، و27 حالة سجلت للوافدين خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

المصدر: RT