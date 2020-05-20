الأمم المتحدة تدعو للتمسك بجهود الحل السلمي لخلافات سد النهضة

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بيانا بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

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وأكد البيان مواصلة غوتيريش متابعة تطورات سد النهضة الإثيوبي من كثب، مضيفا أن الأمين العام لاحظ تقدما جيدا في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حتى الآن، ويشجع الأطراف الثلاثة على المثابرة في الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية وتحقيق اتفاق مفيد للطرفين.

وشدد غوتيريش على أهمية إعلان المبادئ لسد النهضة الموقعة في 2015، الذي يشدد على التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية ومبادئ القانون الدولي.

كما شجع الأمين العام على التقدم صوب التوصل إلى اتفاق ودي وفقا لروح هذه المبادئ.

وبحث أمس الثلاثاء رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ونظيره السوداني، عبد الله حمدوك، بمشاركة مسؤولين حكوميين من كلا البلدين، ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأكد رئيس الحكومة السودانية أنه سيجري اتصالا برئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.

المصدر: وكالات