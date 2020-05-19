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القاهرة والخرطوم تبحثان ملف سد النهضة الإثيوبي

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القاهرة والخرطوم تبحثان ملف سد النهضة الإثيوبي
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رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ونظيره السوداني، عبد الله حمدوك - أرشيف
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بحث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ونظيره السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، بمشاركة مسؤولين حكوميين من كلا البلدين، ملف سد النهضة الإثيوبي.

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وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن اجتماعا عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ضم مدبولي وحمدوك، "فضلا عن وزيري الخارجية والري ورئيسي جهازي المخابرات للبلدين".

وتابع البيان أن الاجتماع تناول "ملف سد النهضة الإثيوبي من كافة جوانبه"، حيث أكد رئيس الحكومة السودانية أنه سيجري اتصالا برئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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