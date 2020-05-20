قطر.. 3500 سرير استشفائي للاستجابة لجائحة كورونا

كشف مسؤول صحي في قطر أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين توفير سعة سريرية إضافية بالمستشفيات، في إطار مواجهة جائحة كورونا، ليصل بذلك العدد الإجمالي للأسرّة الجديدة إلى نحو 3500.

وأكد سعد الكعبي، رئيس لجنة النظام الصحي للتحكم والسيطرة على الحوادث بمؤسسة حمد الطبية في قطر "عدم وجود أي نقص في الأسرّة للمرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى، ولكن يجب على أفراد المجتمع في الوقت نفسه الاستمرار في التصرف بشكل استباقي لمنع الإصابة بالفيروس ومنع انتشاره".

ولفت إلى توسيع قدرة رعاية الحالات الحادة والحرجة بشكل ملحوظ مع تعزيز قدرات المستشفيات الحالية وافتتاح مستشفيات جديدة.

وذكر أن وجود مرافق علاجية مخصصة لمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا) يساعد أيضا في ضمان وصول المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية غير متصلة بهذا المرض إلى العلاج بشكل أكثر أمانا.

وقال رئيس اللجنة: "نحن مستعدون للاستجابة لأي سيناريو لتفشي الوباء وهذا يتضمن وجود خطط لأسوأ السيناريوهات، وعلى الرغم من هذه الخطوات الإيجابية، إلا أنه لا يزال من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يواصل الجميع المساعدة في احتواء انتشار هذا الفيروس من خلال البقاء في المنزل واتباع تدابير مكافحة العدوى".

ولفت إلى ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية في الوقت الحالي، "وقد يشعر الكثير من الناس بالإغراء لتخفيف التزامهم بتدابير وإجراءات التباعد الاجتماعي والتجمع للاحتفال بعيد الفطر".

المصدر: وكالة الأنباء القطرية