 
مباشر
عاجل
إيطاليا تسجل 161 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا

الأمم المتحدة: على إسرائيل التراجع عن تهديداتها بضم أجزاء من الضفة

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة: على إسرائيل التراجع عن تهديداتها بضم أجزاء من الضفة
Reuters Mike Segar
المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية ​السلام​ في ​الشرق الأوسط،​ ​نيكولاي ملادينوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nx4n

حض المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية ​السلام​ في ​الشرق الأوسط،​ ​نيكولاي ملادينوف،​ ​إسرائيل​ على "التراجع عن تهديداتها بضم" أجزاء من ​الضفة الغربية.

إقرأ المزيد
عباس: نحن في حل من كل الاتفاقات مع إسرائيل
عباس: نحن في حل من كل الاتفاقات مع إسرائيل

كما حض ملادينوف، خلال اجتماع ل​مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، القادة الفلسطينيين "على العودة إلى المحادثات مع كافة أعضاء اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط"، في إشارة إلى ​الولايات المتحدة​، ​روسيا​، ​الاتحاد الأوروبي​ والأمم المتحدة​.

وقال المنسق: "أدعو زملائي في اللجنة الرباعية إلى العمل مع الأمم المتحدة والتوصل سريعا لاقتراح يسمح للجنة بلعب دورها كوسيط، والعمل بصورة مشتركة مع دول المنطقة للتقدم في ​تحقيق​ السلام".

إقرأ المزيد
الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه للخطط الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية
الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه للخطط الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية

وجاءت دعوة المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط بعد كشف كبار المسؤولين الإسرائيليين عن خطط لضم غير شرعي لأجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة لصالح سكان المستوطنات، بما يتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية بهذا الشأن، وبعد يوم من إعلان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن فلسطين "في حل من كل الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية" على خلفية خطط الضم.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا