المصري: القيادة الفلسطينية تدرس عقد مؤتمر دولي بشأن فلسطين في موسكو

أعلن رئيس التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس، منيب رشيد المصري، أن القيادة الفلسطينية تدرس كيفية عقد مؤتمر دولي بشأن فلسطين في موسكو.

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وفي حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، أشار المصري، إلى أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تطرق إلى هذا الموضوع خلال لقاء فلسطيني، يوم أمس الثلاثاء، في رام الله.

وقال رجل الأعمال الفلسطيني، الذي شارك في اجتماعات موسكو للفصائل الفلسطينية، في يناير عام 2017: "الحكومة الفلسطينية على اتصال مع جميع دول العالم، وتضعهم بصورة الأحداث في فلسطين، ويدور الحديث الآن حول عقد مؤتمر دولي بشأن فلسطين في العاصمة موسكو. نأمل أن تقول الحكومة الروسية: يجب أن يكون هذا المؤتمر بشأن الاحتلال وفلسطين في موسكو، لأن ذلك سيعطي دفعة كبيرة للقضية الفلسطينية".

وأكد المصري أن الجانب الفلسطيني يتوقع عقد هذا المؤتمر "في أقرب لحظة"، مضيفا: "إذا صار في هذا العام، فسيكون عظيما جدا، مكان المؤتمر في موسكو بالنسبة لي مكان عظيم وطبيعي، وخصوصا أن الولايات المتحدة أصبحت وسيطا غير نزيه.. من هنا توجد فرصة أن تشغل موسكو مكانها بالوساطة النزيهة، بسبب ما يربطها بالعالم من الاحترام للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والشعب الروسي الصديق".

وخلص إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية "نشطة"، مضيفا أنها على اتصال مع جميع دول العالم، بما فيها مع روسيا، و"تعتبرها حكومة وشعبا، دولة صديقة، ولا ننسى مساعداتها لنا".

المصدر: سبوتنيك