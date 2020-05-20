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الأنشطة المستثناة خلال فترة الحجر الكلي أيام العيد في السعودية

أخبار العالم العربي

الأنشطة المستثناة خلال فترة الحجر الكلي أيام العيد في السعودية
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية عن الأنشطة المستثناة خلال فترة الحجر الكلي أيام عيد الفطر.

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ونشرت الوزارة بيانا لها اليوم الأربعاء، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يضم الأنشطة التجارية المستثناة، وهي البقالات والتموينات والأسواق المركزية ومحطات الوقود، التي ستكون مفتوحة على مدى 24 ساعة.

فيما ستفتح محال الخضار واللحوم، أسواق النفع، ومحلات الغاز، من الساعة 6 صباحا إلى حدود الساعة 3 مساءا.

أما المطاعم فستعمل بدءا من الساعة 10 صباحا لحدود الساعة 10 ليلا.

وتعيش السعودية منذ فترة على وقع حظر تجول تسبب به تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث أصاب الوباء القاتل 59854 شخصا فيما توفي 329 وتعافى 31634 شخصا.

المصدر: RT

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