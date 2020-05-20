مشاهد مؤثرة من الحرم المكي ليلة 27 رمضان (صور)

لم يمنع فيروس كورونا عشرات المصلين من أداء صلاة القيام في المسجد الحرام، منذ مساء ليلة الثلاثاء وحتى ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء.

ونشرت رئاسة شؤون الحرمين على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا للصلاة في صحن المطاف، الذي اقتصر الحضور فيه على أئمة الحرم المكي وعدد محدود من العاملين فيه.

ويأتي ذلك بسبب إغلاق الرياض الحرم أمام المصلين في بدايات مارس الماضي، لمنع تفشي الوباء بين زواره.

وقالت الرئاسة إن هناك تكثيفا للجهود لتقديم الخدمات للمصلين في صلاة التهجد بالمسجد الحرام، وسط الاحترازات الوقائية، حيث حرصت على أن تكون صفوف المصلين متباعدة.

المصدر: RT