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مسؤول مصري ينقل فيروس كورونا لزوجته

أخبار العالم العربي

مسؤول مصري ينقل فيروس كورونا لزوجته
Reuters
مصر
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كشف مصدر طبي، عن إصابة زوجة محافظ الدقهلية أيمن مختار بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما نقل لها الفيروس عقب إصابته.

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وأضاف المصدر لجريدة "الوطن" المصرية، أن التحاليل التي أجريت للمخالطين لمحافظ الدقهلية، اليوم، بعد إصابته بفيروس كورونا، كشفت عن إصابة زوجته وسلبية نتائج أبنائه ووالدته، بالإضافة إلى سلبية 58 من العاملين في الديوان العام.

وأضاف أن زوجة المحافظ ظهرت عليها أعراض الإصابة، حيث تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة وكحة والتهاب بالحلق، وجرى عمل الإشاعات والتحاليل اللازمة لها بمستشفى المنصورة الدولي.

وكانت وزارة الري المصرية، قد أعلنت أنه سيتم فحص وزير الري محمد عبد العاطي بعد الإعلان عن إصابة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا وذلك على خلفية اجتماع عقد بمقر الوزارة بين المحافظ والوزير.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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