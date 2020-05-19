فحص وزير الري المصري بعد لقائه محافظ مصاب بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الري المصرية، أنه سيتم فحص وزير الري محمد عبد العاطي بعد الإعلان عن إصابة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا وذلك على خلفية اجتماع عقد أمس بمقر الوزارة بين المحافظ والوزير.

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وقال السباعي أنه تم عمل مسحة لكل من قابل المحافظ بداية من حارس الأمن حتى الوزير، كما تم تعقيم مبنى الوزاره اليوم وسيتم تعقيم كل السيارات الداخلية للوزارة وتم تعميم استخدام الكمامة في كل أجهزة الوزارة وكذلك منع الدخول إلا بها.

وكان محافظ الدقهلية في مصر، أيمن مختار، قد أعلن يوم الاثنين، إيجابية المسحة المأخوذة منه لفيروس كورونا المستجد، حيث شهد ديوان عام محافظة الدقهلية أعمالا مكثفة للفرق الصحية وإدارة الطب الوقائي لفحص المخالطين المباشرين وغير المباشرين لمدير إدارة شؤون البيئة بالديوان، وذلك بعد التأكد من إصابته بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل وزارة الصحة أنه تم تحويل مدير ادارة شؤون البيئة لمستشفى العزل بمدينة كفر الزيات في محافظة الدقهلية، على إثر إصابته بالفيروس.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + RT