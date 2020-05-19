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مصر.. إصابة وزير البترول الأسبق بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر.. إصابة وزير البترول الأسبق بكورونا
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وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق في مصر، سامح فهمي
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أصيب وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق في مصر، سامح فهمي، بفيروس كورونا منذ أربعة أيام، حسبما أفاد مصدر قريب الصلة منه، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن الحالة الصحية لسامح مستقرة، خاصة وأنه يخضع للرعاية الصحية في منزله تحت إشراف فريق طبي.

وشغل المهندس سامح سمير أمين فهمي منصب وزير البترول والثروة المعدنية لمدة 12 عاما، في الفترة ما بين العامين 1999 و2011.

وفهمي من مواليد العام 1949، وحصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة القاهرة في العام ‏1973‏، قبل أن يحصل على درجة الزمالة في التخطيط القومي من أكاديمية ناصر العسكرية‏ بعد ذلك.‏

ناصر حاتم

المصدر: RT

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