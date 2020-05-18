السودان يمدد العزل العام في الخرطوم حتى يونيو

أعلنت السلطات السودانية عن تمديد الحظر العام المتبع في ولاية الخرطوم لمدة أسبوعين آخرين، اعتبارا من الثلاثاء 19 مايو، وذلك بعد دراسة التقارير الأخيرة حول الوضع الوبائي في البلاد.

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وقالت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إنها راجعت الموقف الصحي بالبلاد ومدى فعالية الإجراءات الإحترازية المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وأكدت أن المراجعة أثبتت أن العزل العام الذي تم فرضه في العاصمة منذ أبريل الماضي، ساهم في الحد من انتشار العدوى.

ولدى شرحها أسباب تمديد العزل، قالت اللجنة إن ولاية الخرطوم لا تزال الأولى بين الولايات الأخرى بعدد الإصابات بنسبة تفوق الـ 80% مقارنة مع باقي الولايات، مضيفة أن إجراءات العزل تهدف للحد من الزحام والاختلاط، خاصة في عيد الفطر.

وأشادت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بدور القوات النظامية في تنفيذ إجراءات الحظر، مشيرة إلى أنها عملت "بصبر وتفاني".

وحذر فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية في البيان، من ظهور التجاوزات لتدابير الحظر مع اقتراب عيد الفطر، داعيا المواطنين كافة للالتزام بالإجراءات الصحية وتطبيق ضوابط العزل منعا لانتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية في آخر تقاريرها الوبائية الصادرة السبت الماضي، عن تسجيل 302 إصابة (235 منها في ولاية الخرطوم) و8 حالات وفاة جديدة بالفيروس (3 منها في الخرطوم).

وبلغت حصيلة الإصابات في السبت 2591 حال، والوفيات 105 حالة.

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المصدر: سونا





