 
مباشر

السودان يمدد العزل العام في الخرطوم حتى يونيو

أخبار العالم العربي

السودان يمدد العزل العام في الخرطوم حتى يونيو
Globallookpress
الخرطوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nwnf

أعلنت السلطات السودانية عن تمديد الحظر العام المتبع في ولاية الخرطوم لمدة أسبوعين آخرين، اعتبارا من الثلاثاء 19 مايو، وذلك بعد دراسة التقارير الأخيرة حول الوضع الوبائي في البلاد.

إقرأ المزيد
السودان يجدد تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي حتى 31 مايو
السودان يجدد تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي حتى 31 مايو

وقالت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إنها راجعت الموقف الصحي بالبلاد ومدى فعالية الإجراءات الإحترازية المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وأكدت أن المراجعة أثبتت أن العزل العام الذي تم فرضه في العاصمة منذ أبريل الماضي، ساهم في الحد من انتشار العدوى.

ولدى شرحها أسباب تمديد العزل، قالت اللجنة إن ولاية الخرطوم لا تزال الأولى بين الولايات الأخرى بعدد الإصابات بنسبة تفوق الـ 80% مقارنة مع باقي الولايات، مضيفة أن إجراءات العزل تهدف للحد من الزحام والاختلاط، خاصة في عيد الفطر.

وأشادت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بدور القوات النظامية في تنفيذ إجراءات الحظر، مشيرة إلى أنها عملت "بصبر وتفاني".

وحذر فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية في البيان، من ظهور التجاوزات لتدابير الحظر مع اقتراب عيد الفطر، داعيا المواطنين كافة للالتزام بالإجراءات الصحية وتطبيق ضوابط العزل منعا لانتشار الفيروس. 

وأعلنت وزارة الصحة السودانية في آخر تقاريرها الوبائية الصادرة السبت الماضي، عن تسجيل 302 إصابة (235 منها في ولاية الخرطوم) و8 حالات وفاة جديدة بالفيروس (3 منها في الخرطوم).
وبلغت حصيلة الإصابات في السبت 2591 حال، والوفيات 105 حالة.

إقرأ المزيد
كورونا في السودان.. 325 إصابة جديدة و6 وفيات
كورونا في السودان.. 325 إصابة جديدة و6 وفيات

 المصدر: سونا



العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا