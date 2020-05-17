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السودان يجدد تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي حتى 31 مايو

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السودان يجدد تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي حتى 31 مايو
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
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جددت سلطة الطيران المدني السودانية، اليوم الأحد 17 مايو، قرار تمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية و الداخلية حتى يوم 31 مايو .

وأوضحت السلطات السودانية أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الإحترازية التي تم اتخاذها وضمن إعلان الحظر الشامل في البلاد.

وإستثنت السلطة من قرار الإغلاق الرحلات الآتية :

1. رحلات البضائع المجدولة والإضافية.
2. رحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني.
3. رحلات الشركات العاملة في حقول البترول.
4. رحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

جدير بالذكر أن القرار يصدر بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد التابعة لمجلس الأمن والدفاع السوداني.

وسجل السودان بحسب آخر إحصائية رسمية 2289 إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، بينها 97 وفاة.

المصدر: RT

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