وزارة الأوقاف في قطاع غزة تقرر فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة وعيد الفطر

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، يوم الأحد، إنها ستفتح المساجد في القطاع لأداء صلاة الجمعة وكذلك إقامة صلاة عيد الفطر مع ضرورة مراعاة جملة من الإجراءات الوقائية.

وأضافت الوزارة في بيان أن هذه الإجراءات تتمثل في "ضرورة التباعد بين المصلين، ووضع كمامة، وترك المصافحة، واصطحاب سجادة الصلاة، والتباعد عند الدخول والخروج"، منوهة إلى أنه سيتم إغلاق أماكن الوضوء في المساجد.

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وأوضحت الوزارة في بيانها "أن الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية يدفع نحو دراسة فتح المساجد لإقامة الجماعات فيما بعد".

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة قد أغلقت المساجد منذ الخامس والعشرين من مارس الماضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وطالبت الوزارة "المرضى وكبار السن المصابين بأمراض مزمنة، والمنتهي حجرهم الصحي، ومن خاف على نفسه المرض، والنساء، والأطفال دون سن التكليف، بأداء صلاة الجمعة ظهرا في البيوت".

وسجل قطاع غزة 20 إصابة بفيروس كورونا منذ تفشي الفيروس في مارس الماضي تعافت منها 16 حالة ولم تسجل فيه أية حالة وفاة بـ"كوفيد-19".

المصدر: رويترز