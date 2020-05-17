الصحة الفلسطينية: 7 محافظات باتت خالية من فيروس كورونا بعد شفاء جميع مصابيها

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، خلو محافظة رام الله والبيرة من الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" .

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان صحفي، إن 7 حالات شفاء جديدة تم تسجيلها اليوم، منها حالتان في محافظة رام الله والبيرة، و3 حالات في ضواحي القدس، إضافة إلى حالتين في مدينة القدس.

وأضافت أن حصيلة الإصابات تستقر عند 555 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 452 حالة، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت إلى شفاء جميع الإصابات المسجلة في محافظة رام الله والبيرة، ليرتفع عدد المحافظات الخالية من فيروس كورونا إلى 7 وهي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة.

وارتفع عدد الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا إلى 45343 فحصاً، من جميع المحافظات الفلسطينية.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة يبلغ 99 حالة، منها 59 في مدينة القدس و8 في ضواحيها، و25 في محافظة الخليل، وأصابتان في محافظة نابلس، وإصابة في محافظة طولكرم، و4 حالات في المحافظات الجنوبية.

وأدخلت 86 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين فعليا في الحجر 18298 شخصا.

وأوضحت وزيرة الصحة أن جميع الحالات المصابة بصحة جيدة، ولا توجد أي حالة داخل غرف العناية المركزة.

المصدر: وفا