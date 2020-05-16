حظر كامل في الأراضي الفلسطينية خلال عيد الفطر بسبب كورونا

قال رئيس وزراء فلسطين محمد اشتيه، إن حكومته قررت حظر حركة المواطنين في المدن والقرى والمخيمات في الأراضي الفلسطينية، خلال فترة عيد الفطر المقبل، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم: "اعتبارا من مساء الجمعة القادم، ستمنع الحركة بالكامل في المدن والقرى والمخيمات حتى مساء الاثنين، مع إغلاق كافة المرافق باستثناء المخابز والصيدليات".

وتابع رئيس الحكومة الفلسطينية، أنه "تقرر فتح المحال التجارية ضمن ساعات العمل اليومية من الآن وحتى يوم الجمعة القادم".

وأوضح اشتيه أن الحكومة، "ستدرس بعد يوم الثلاثاء، برنامجا لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد العيد".

المصدر: وكالات