الكويت.. العدد اليومي لمصابي كورونا يتجاوز الألف

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد بلغ 14850، فيما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 112، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الله السند، في مؤتمر صحفي إنه "تم تسجيل 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 14850، في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى اليوم 112 حالة".

وأضاف السند أن "عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 168 شخصا، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد – 19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10645 حالة".

وأكد السند أن وزارة الصحة أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 3760 فحصا، مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوص للكشف عن كورونا في البلاد بلغ 244476 فحصا.

ودعا السند المواطنين والمقيمين إلى المداومة على الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.

المصدر: الراي