203 حالات شفاء جديدة من كورونا في الكويت
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن شفاء 203 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3843 حالة.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هؤلاء الأشخاص من الفيروس، وسيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
ويبلغ إجمالي المصابين بكورونا في الكويت 12.860، فيما توفي 96 شخصا.
المصدر: كونا