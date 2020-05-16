 
مباشر

203 حالات شفاء جديدة من كورونا في الكويت

أخبار العالم العربي

203 حالات شفاء جديدة من كورونا في الكويت
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nw08

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن شفاء 203 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3843 حالة.

إقرأ المزيد
الكويت تسجل 885 إصابة جديدة و8 وفيات خلال 24 ساعة
الكويت تسجل 885 إصابة جديدة و8 وفيات خلال 24 ساعة

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هؤلاء الأشخاص من الفيروس، وسيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

ويبلغ إجمالي المصابين بكورونا في الكويت 12.860، فيما توفي 96 شخصا.

المصدر: كونا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا